Lazio - Lokomotiv Mosca, la vigilia dei russi: squadra sbarcata nella Capitale

La prossima avversaria della Lazio in Europa League è la Lokomitiv Mosca. I russi hanno pareggiato nella prima partita del torneo, mentre i biancocelesti hanno perso. Entrambe sono in cerca della vittoria per non complicare il percorso verso la qualificazione al turno successivo. Giovedì sera il faccia a faccia, intanto gli ospiti sono già atterrati a Roma e si preparano a vivere queste ore di vigilia al match. Alle 18:15, come annunciato sul sito ufficiale, l'allenatore Nikolic e un giocatore risponderanno alle domande dei cronisti in conferenza stampa nella pancia dell'Olimpico, dopodiché verso le 19:00 ci sarà la rifinitura sul prato dell'impianto romano.