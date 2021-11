Lazio, Lollobrigida (FdI) contro Ministro francese: "Inaccettabile, intervenga Gualtieri!"

Il capogruppo alla Camera di FdI Francesco Lollobrigida ha emesso un comunicato di condanna dell’ordinanza del Ministero dell’Interno francese che vieta la trasferta a Marsiglia ai tifosi della Lazio. Lollobrigida ha richiesto anche un intervento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri a tutela dei propri concittadini: “È inaccettabile così come formulata l’ordinanza del ministero dell’Interno francese che vieta ai tifosi della Lazio e a chi si presenta come tale, non solo l’accesso allo stadio Velodrome di Marsiglia, ma anche l’ingresso in Francia dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali. Un trattamento da riservare ai terroristi, che stride con una partita di calcio e lede l’immagine della Capitale d’Italia e dei suoi cittadini. Chiediamo al sindaco Gualtieri di intervenire per condannare questa decisione e difendere l’onorabilità della città e dei romani”.