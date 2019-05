Lazio, Lopez: “Coppa Italia da non sottovalutare, stagione da 7,5”

Antonio Lopez, ex centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Al di là della delusione per il piazzamento in campionato, Lopez ha espresso un giudizio molto positivo alla stagione della squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole: “Alla stagione della Lazio assegno un voto positivo, direi 7,5. È un voto che va considerato soprattutto per la vittoria della Coppa Italia, anche se c’è il rammarico per la mancata qualificazione in Champions League. Non capisco perché la conquista del trofeo venga sottovalutata da tutti, è un obiettivo prestigioso ed importante”.

LA STAGIONE : “Per il futuro ho molta fiducia nel Direttore Sportivo, difficilmente Tare sbaglia un colpo. Milinkovic e Luis Alberto hanno arretrato il loro raggio di azione, per questo hanno segnato meno. Inzaghi poi quest’anno ha puntato molto su Caicedo e Correa, sono cambiate tante cose. Comunque Immobile rimane il numero uno e me lo tengo stretto, è stato tanto sfortunato con tutti i pali colpiti. Il napoletano ha una media gol eccezionale da quando è alla Lazio, firmerei per queste reti realizzate ogni anno. I biancocelesti sono una gran bella squadra e possono ambire alle zone alte della classifica tranquillamente. Sono convinto che l’anno prossimo la Lazio disputerà una grande stagione, siamo in ottime mani”.

