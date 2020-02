Lazio, Lopez: "Inzaghi ha cambiato la testa della squadra"

Partita dopo partita la Lazio sta costruendo un percorso straordinario. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Lopez: "La Lazio ha acquisito una mentalità importante dalla trasferta di settembre a Milano, ultimo k.o. in campionato. Adesso la squadra di Inzaghi affronta tutte le partite con la stessa intensità e maturità. Merito di Inzaghi, che ha cambiato la testa della squadra e valorizzato tutti i giocatori in rosa. L'apice è stato domenica contro l'Inter. Adesso Immobile e compagni hanno blindato un posto nella prossima Champions League e possono concentrarsi al meglio sulla corsa con Juventus ed Inter. I capitolini non hanno pressioni, a differenza di Sarri e Conte, quindi possono sfruttare al meglio questo fattore, avendo anche solo il campionato".

