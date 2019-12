Lazio, Lopez: "La Juventus è in sofferenza, si può battere"

È una Lazio che fa paura, forse anche alla Juventus. Battere i bianconeri si più, l'importante sarà giocare con la personalità che la squadra di Inzaghi ha mostrato in queste ultime uscite. Ecco il pensiero di Totò Lopez a Lazio Style Radio 89.3: "La Lazio punta decisa sulla Champions, lo ha dimostrato anche contro l'Udinese. I biancocelesti aggrediscono subito l'avversario, hanno cambiato mentalità dalla rimonta contro l'Atalanta. Ora le vittorie di fila sono sei, una più convincente dell'altra. Immobile è l'anima di questa Lazio, segna a raffica e si sacrifica per i compagni. Il rigore lasciato a Luis Alberto dimostra anche il suo spessore umano. Adesso testa alla Juventus: i bianconeri al momento non giocano bene, la mano di Sarri ancora non si vede, la squadra soffre dietro e a centrocampo. I biancocelesti dovranno essere bravi a non cambiare la propria mentalità, giocandosela con personalità e sfruttando magari qualche loro crepa difensiva con Correa e Immobile. Sicuramente è una partita che la Lazio può vincere”.

