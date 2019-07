Lazio, Lopez: "Le parole di Tare su Milinkovic hanno un significato importante"

L'ex centrocampista della Lazio, Antonio Lopez, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 e ha detto la sua sulla situazione in casa biancoceleste: "Si sta puntando su calciatori funzionali al 3-5-2. La concorrenza interna fa bene, sprona i giocatori a dare di più. Oggi le rose sono più numerose rispetto ai miei tempi. Le gerarchie poi cambiano, lo ha dimostrato Caicedo quest'anno".

SU MILINKOVIC: "Nell'ultima stagione ha faticato, ma le parole di Tare sul suo futuro significano molto: andrà via solo in caso di offerte irrinunciabili. Lui è un professionista serio e ben consigliato, sa che le potenzialità della Lazio sono molte. In un campionato come quello italiano può dare molto e aiutare i biancocelesti a giocarsela con tutti".

SU LOTITO: "E' il miglior presidente in circolazione, coniuga risultati e bilanci. Non so quanti ce ne siano in giro come lui. So come lavora, anche a Salerno con Ventura ha fatto un'ottima scelta. Le cose le sa fare bene”.

Lazio, parla Tare

Lazio - Lazzari: ecco il nuovo acquisto biancoceleste

TORNA ALLA HOMEPAGE