Lazio, Lotito: "Tare rimane al suo posto. Sarri? Manterrò le promesse"

Ore calde in casa Lazio. Praticamente chiuso l'acquisto di Nicolò Casale dal Verona, prosegue la trattativa con Alessio Romagnoli. Dalla presentazione delle maglie a Piazza del Popolo tiene banco anche il tema dei rapporti tra il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare, dopo l'entrata nell'organigramma di Angelo Fabiani. Sulle colonne de Il Messaggero il numero uno biancoceleste si è espresso sulla questione: "Il ds rimane al suo posto, come è stato scritto nel comunicato. Igli non ha mai pensato alle dimissioni perché non ci sarebbe alcun motivo. Oltre ad Angelo Fabiani, nei quadri dirigenziali di Primavera e Women, entrerà anche mio figlio Enrico". Poi il commento sulle trattative nel reparto difensivo: "Casale è sempre stata la nostra prima scelta. Ho un impegno con Sarri per due portieri e due difensori. Stop. Un centrale è già arrivato, l’altro arriverà. Manterrò le promesse fatte al tecnico con cui ho stilato un elenco di top player da cui attingere per costruire una grande squadra".

