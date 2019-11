Lazio, Luis Alberto aggancia De Bruyne: nessuno in Europa come loro

La Lazio di Simone Inzaghi vola. I biancocelesti battono il Sassuolo consolidando il terzo posto e lanciando un segnale chiaro agli avversari. Le aquile vogliono la Champions e, stavolta, non vogliono lasciarsela scappare. Oltre a Immobile e Caicedo, il successo di Reggio Emilia ha per protagonista Luis Alberto. Lo spagnolo è stato ancora una volta tra i migliori e ha fornito l'assist per la rete decisiva dell'ex Espanyol. Una prova maiuscola quella dell'andaluso capace di toccare palla 34 volte nella trequarti avversaria, un vero e proprio record in casa capitolina. Il numero dieci sta vivendo una stagione magica e anche ieri al Mapei Stadium ha ritoccato i propri numeri. Quello per Caicedo è il nono assist della sua stagione che lo consolida assoluto leader della speciale classifica. L'ex Liverpool si è tolto anche una grande soddisfazione perché, come sottolinea LazioPage, ha raggiunto De Bruyne in vetta alla classifica degli assist europei. Solo il belga aveva fatto meglio di Magic Luis, aveva appunto perché da ieri i due condividono la prima piazza. Aggiungendo il rendimento in Champions o Europa League il risultato non cambia e i due proseguono il testa a testa con dieci passaggi vincenti ciascuno. Con un Luis Alberto così, Inzaghi e i tifosi della Lazio possono sognare in grande.

