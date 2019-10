Lazio, Luis Alberto convocato con la Spagna. L'agente: "Sono contento!" - FOTO

Luis Alberto riabbraccia la Nazionale. Meritato il suo ritorno con la casacca della Spagna, dopo le ottime prestazioni offerte in biancoceleste. Norvegia e Svezia le sfide che attendono il centrocampista della Lazio, valide per le qualificazioni a Euro 2020. Ovviamente, c'è gioia anche da parte dell'agente stesso del giocatore. Infatti, Alvaro Torres, ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae i suoi pupilli: Luis Alberto, Fabian Ruiz e Gerard Moreno, tutti convocati. Ecco la didascalia che accompagna l'immagine: "Sono molto contento per voi, ve lo meritate davvero. Complimenti!".

Pubblicato il 4/10 alle ore 21:15