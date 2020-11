Lazio, Luis Alberto nella top 5 europea per passaggi in area avversaria

Che Luis Alberto sia decisivo negli ultimi metri di campo non è una novità ma questo dato evidenziato da Lazio Page è sicuramente una conferma in più. Secondo il portale di statistiche specializzato nella Lazio, infatti, il fantasista spagnolo è al quinto posto in Europa per passaggi completati all'interno dell'area di rigore avversaria: ben 24, sopra di lui solo Bruno Fernandes, Gomez, David Silva e Angel Di Maria. Un'ulteriore riprova, se dovesse servire, dell'altissimo livello a cui ormai è arrivato Luis Alberto.

Luis Alberto è quinto in Europa per passaggi completati all’interno dell’area di rigore avversaria



28 | Di Maria | PSG

27 | David Silva | Real Sociedad

27 | Gomez | Atalanta

25 | Bruno Fernandes | Manchester United

24 | Luis Alberto | Lazio@10_luisalberto — Lazio Page (@laziopage) November 23, 2020