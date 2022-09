Lazio, Luis Alberto non si ferma mai: professionista ineccepibile - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la buona prestazione di domenica contro la Cremonese, Maurizio Sarri ha concesso alla Lazio qualche giorno di riposo. La sosta imposta per lasciare spazio alle nazionali permetterà ai biancocelesti di riprendere gli allenamenti con calma e di avere più giorni a disposizione per preparare le prossime sfide. Così mentre Patric e Felipe Anderson hanno deciso di fare un piccolo viaggio in Europa per liberare la mente, Luis Alberto ha preferito restare a casa e sfruttare questi momenti per mantenersi in forma in modo da non arrivare impreparato all’appuntamento a Formello. Lo testimoniano le sue stories su Instagram, piccoli video che lo riprendono mentre si allena nella sua palestra casalinga. Il centrocampista biancoceleste si è lasciato alle spalle malumori e chiacchiere, facendo venir fuori la sua serietà e professionalità che lo stanno rendendo sempre più protagonista.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE