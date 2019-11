Lazio, Luis Alberto pensa subito a smaltire le fatiche della gara contro il Sassuolo - FOTO

Non perde tempo Luis Alberto, l'ennesima prestazione decisiva non giustifica cali di tensione. Ecco perché il fantasista della Lazio, non appena rientrato a Roma da Reggio Emilia, si è subito sottoposto a delle terapie per smaltire le fatiche della gara contro il Sassuolo. A dimostrazione c'è una storia Instagram pubblicata proprio da Luis Alberto, in cui il suo fisioterapista di fiducia Ruben Pons Aliaga gli tratta la coscia con un macchinario. "Recovery" è la scritta che accompagna il video, un recupero a cui l'uomo assist della Lazio presta particolare attenzione evidentemente anche in seguito alla gestione oculata degli allenamenti durante la sosta, quando ha dovuto riprendersi da un affaticamento muscolare. Giovedì arriverà a Roma il Cluj, non c'è tempo da perdere.

Pubblicato il 24/11 alle ore 23:36

