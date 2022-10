Lazio, Luis Alberto sempre più innamorato: la dedica alla sua Patricia - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di festeggiamenti in casa Luis Alberto. Lo spagnolo e la moglie Patricia festeggiano il loro dodicesimo anno di matrimonio. Traguardo importante per la coppia che, col passare del tempo, è sempre più solida e innamorata. Il loro amore è sotto gli occhi di tutti, i due spesso condividono con i propri followers i sentimenti che li legano e anche stavolta non hanno deluso le aspettative. Tramite il profilo Instagram, il centrocampista ha pubblicato alcuni scatti, di ieri e di oggi, con la sua dolce metà accompagnati dalle parole: “Un anno in più realizzando sogni insieme, imparando ad amarci ogni giorno di più. Questo è per sempre. Buon anniversario 20/10/10”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE