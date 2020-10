Lazio, Luis Alberto: "Vittoria desiderata, mai dubitare di questo gruppo!" - FT

Serata magica quella di questa sera allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio è tornata in Champions dopo tredici anni e non ha fallito il primo appuntamento. 3-1 al Borussia Dortmund, la squadra più fortte del suo girone, e primi tre punti conquistati. Questa la gioia del Mago Luis Alberto su Instagram: "Molto felice per questa vittoria così cercata e desiderata. Mai dubitare di questo gruppo! Nel bene e nel male, sempre insieme nella lotta".

