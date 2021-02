Lazio, Lulic pronto a tornare da titolare contro la Samp 381 giorni dopo

Quella di domani potrebbe essere una giornata importantissima per Senad Lulic. 381 giorni dopo l'ultima volta il capitano della Lazio potrebbe tornare a giocare una gara dal primo minuto. Le tante assenze danno infatti la possibilità al bosniaco di partire contro la Sampdoria da titolare. Un ritorno importante il suo dopo un calvario durato praticamente un anno: tre operazioni alla caviglia e una degenza lunghissima fatta di momenti duri e anche di incertezza. La Lazio e mister Inzaghi lo hanno aspettato e hanno potuto riabbracciarlo per la prima volta in Coppa Italia contro il Parma quando è entrato al minuto 71 quello che più di tutti porta il suo nome. Poi qualche spezzone per lui, pochi minuti contro Sassuolo, Cagliari e Atalanta sempre in Coppa Italia. Domani la grande occasione di tornare a tutti gli effetti, titolare, all'Olimpico.

