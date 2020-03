Lazio, Macheda non ha dubbi: "Tornerei in Italia per giocare coi biancocelesti"

Le giovanili della Lazio per coronare il sogno Manchester United. Federico Macheda, romano di 29 anni, da giovanissimo conquistò Old Trafford segnando a 17 anni – al debutto assoluto il Premier League - il gol decisivo per superare nel recupero l’Aston Villa. Poi, ancora una volta da subentrato, un’altra rete pesante nella sfida successiva contro il Sunderland. Grandi premesse per una carriera mai veramente sbocciata. “Non mi pento di nulla. Il Manchester United è stata un’esperienza bellissima per me ed ho ancora ricordi fantastici di quella avventura. Sono ricordi che porto ancora con me ovunque io vada. A Manchester sono cresciuto non solo come giocatore, ma anche come uomo e custodirò per sempre quelle sensazioni meravigliose che provai giocando per nel più grande club al mondo. Sappiamo tutti quanto sia difficile riuscire a restare in una squadra importante come lo United, ma a Manchester io ho lasciato un'impronta nella storia del club. Nel corso della mia parentesi c’erano grandi giocatori in rosa, era quindi difficile giocare con regolarità”, racconta a proposito del periodo a Manchester. Seguito da tantissimi prestiti, come il primo alla Sampdoria: “Non prenderei di nuovo quella decisione”, ammette. A limitarlo tanti infortuni: “Nessuno sa come sarebbe andata se non avessi segnato quel goal, ma ho avuto molta sfortuna negli anni successivi e la situazione non è stata semplice da affrontare dal punto di vista fisico e mentale”.

UN RITORNO ALLA LAZIO - Oggi Macheda si è ritrovato in Grecia, trovando una buona continuità di rendimento con la maglia del Panathinaikos. Ma la Lazio resta sempre nei suoi pensieri e allora ci sono pochi dubbi su quale squadre sceglierebbe per un’avventura in Italia: “Mi piacerebbe giocare nella Lazio. La preferirei a Inter, Milan e Juventus perché sono laziale”.

