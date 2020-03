Calciomercato Lazio, l'agente di Luiz Felipe: "Un onore l'interesse del Barcellona"

Luiz Felipe piace al Barcellona, ormai non è più una novità. Ai microfoni di Mundo Deportivo, l’agente del difensore della Lazio, Stefano Castagna, ha parlato di questo possibile affare: “Se il Barcellona lo segue è un onore. Il giocatore per ora ha la testa solo alla Lazio e vuole vincere il titolo dopo che l’emergenza Coronavirus è rientrata. Certo, il Barcellona è il Barcellona”. Castagna ha poi descritto il proprio assistito: “Parliamo di un centrale molto completo, veloce, tecnico. Sta facendo grandi cose in Italia, ed è normale che molte squadre di spicco sono andate alla Lazio per parlare di lui. Ha 22 anni, passaporto comunitario. Per il suo modo di giocare sarebbe perfetto per il calcio spagnolo. Ad oggi però, nessuno del Barcellona mi ha parlato, anche se diversi club importanti europei hanno contattato la Lazio prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus. Non ci sono tanti centrali sul mercato”.

