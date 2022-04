Lazio, Magnocavallo: “Critiche a Immobile? Solo in Italia. Nazionale ridicola…”

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Giorgio Magnocavallo per commentare il percorso dei biancocelesti nelle ultime gare, soffermandosi anche sulle critiche che costantemente Ciro Immobile riceve relativamente alle prestazioni in Nazionale. Queste le sue dichiarazioni: “Dove mi sarei visto meglio? Forse non nella Lazio ma più nell’Atalanta. Nella Lazio non vedo un esterno particolare come giocavo io. Progressi della squadra? Ultimamente stanno rendendo molto di più, quello che non riesco mai a capire della Lazio sono questi alti e bassi che ha. Poi se vogliamo parlare dei due esterni, sono bravi ma giocano da metà campo in su e a livello difensivo non sanno difendere bene per tornare al mio ruolo”

CALCIO MODERNO - “Ora si dà troppa importanza agli allenatori. Prima si dava importanza ai giocatori mentre ora l’allenatore vuole che si giochi in base al proprio schema e non guardano più il discorso se uno è bravo tecnicamente o no. I giocatori che saltano l’uomo sono rarissimi oggi, questi possono scombinarti l’equilibrio”

ALTI E BASSI – “La Lazio arriva e poi perde, questo vorrei riuscire a capire perché avviene. Negli anni scorsi ci sembrava che si stesse per vincere il campionato, nel momento in cui ci sembrava che potesse realmente essere così sono crollati”

IMMOBILE – “Solo in Italia si possa contestare Immobile. Un giocatore che sono tre anni che ti fa 30 gol all’anno e siamo a criticarlo da una Nazionale che è ridicola, la qualità dei nostri giocatori è molto bassa rispetto alle altre squadre. Criticare un giocatore così penso che sia un’assurdità nel calcio. Mi sta facendo schifo leggere determinate cose, significa essere prevenuti o nei confronti della Lazio o di Ciro”

