Lazio, Magnocavallo: "Fiorini era insostituibile per noi e Fascetti..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno del ricordo di Giuliano Fiorini, ha parlato a Lazio Style Radio Giorgio Magnocavallo, anch'egli protagonista della Lazio dei "meno nove". L'ex calciatore biancoceleste ha parlato del compianto compagno di squadra e di quel Lazio-Vicenza entrato di diritto nella storia del club capitolino.

GLI ALBORI - "Con Giuliano ci incontravamo già dai tempi delle giovanili, io ero all’Inter e lui al Bologna. Già da allora era considerato un bomber. Aveva già una grande personalità, per questo era un grande centravanti".

LAZIO-VICENZA - "Dopo le imprese con la Lazio dei meno nove piangevamo, sentivamo l’attaccamento alla maglia. Nemmeno ad un derby ho mai sentito un boato come quello di Lazio-Vicenza. Me la ricordo bene, l’ho anche rivista a casa. Sembrava un film sulle battaglie tra cowboy e indiani".

LAZIO MENO NOVE - "Il gruppo che si era formato ai tempi era una famiglia, cosa che nel mondo del calcio non esiste più. Noi uscivamo insieme, andavamo a mangiare fuori con le nostre famiglie".

FASCETTI-FIORINI - "Io non avevo un grosso feeling con Fascetti e non ero il solo. Io però ero un giocatore sostituibile, Fiorini invece non lo era. Rappresentava un valore aggiunto. Fascetti aveva i suoi metodi e trattava Giuliano in maniera diversa dagli altri, però posso capirlo vista la sua importanza per la squadra".