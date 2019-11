Lazio, marcia a turnover ridotto: Inzaghi cambia registro

Avere una rosa lunga è la prerogativa fondamentale per affrontare una stagione ricca di impegni. Eppure, ci sono momenti in cui è necessario ricorrere ai più "bravi", a quei fedelissimi che garantiscono equilibrio e rendimento. Lo sta facendo Inzaghi che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dall'Atalanta in poi ha cambiato registro. In campo ha schierato praticamente gli stessi uomini con Fiorentina, Torino e Milan. Sette titolari su undici confermati in queste tre gare: Strakosha, Acerbi, Radu, Lulic, Luis Alberto, Milinkovic e Immobile. Ora, in vista dei prossimi due impegni ravvicinati, Inzaghi dovrà fare i conti con la solita "coperta". Il primo scoglio sarà europeo, all'Olimpico con il Celtic. Il portiere albanese è ormai punto fisso della rosa, anche nei periodi in cui il mister piacentino amava attuare un pesante turnover. Acerbi è intoccabile, acciaio inossidabile e cuore della difesa. Impiegato più del solito Radu, che ha però pagato pegno con uno stiramento: salterà Celtic e Lecce, per rientrare così dopo la sosta. Lulic è stato utilizzato tre volte di fila come titolare, potrebbe di nuovo scendere lui in campo domani. Stesso discorso per Luis Alberto e Milinkovic, cuore pulsante del centrocampo biancoceleste. Il serbo è stato sostituito a Firenze e Milano nel corso della ripresa, lo spagnolo ha invece infilato 270 minuti in tre gare. Difficile farne a meno. Inzaghi si affiderà di nuovo ai fedelissimi? I dubbi saranno sciolti nelle prossime ore.

