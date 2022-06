Lazio, Marcos Antonio tra le meraviglie di Roma: l'ultimo scatto al Colosseo - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È arrivato a Roma solamente da qualche giorno, ma Marcos Antonio non ha perso tempo. E dopo essersi sottoposto ai test fisici in Paideia e all'Isokinetic, il brasiliano si sta godendo le meraviglie della Capitale prima di terminare le vacanze e tornarci per iniziare l'avventura biancoceleste insieme al resto dei compagni. Qualche giorno fa aveva scattato una foto a Piazza del Popolo, mentre qualche minuto fa sul suo profilo Instagram è comparsa l'immagine del Colosseo. In attesa di esserlo in campo, è già "gladiatore" nell'arena più famosa al mondo.

