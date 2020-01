Lazio, Marino: "Senza Europa può essere la terza incomoda"

Nove di vittorie, buone per agganciare il record di Eriksson e tenersi attaccati alla coppia di testa. Con una partita da recuperare contro l'Hellas Verona sono tre le lunghezze che separano la Lazio da Juventus e Inter, due squadre partite a inizio stagione con altri obiettivi. A favorire i biancocelesti potrebbe essere anche l'assenza dell'Europa. Almeno questo è il pensiero del tecnico Pasquale Marino che ha parlato a passionedelcalcio.it: "In questo momento regna un grande equilibrio. L’Inter ha espugnato San Paolo un campo sempre complicato nonostante il momento di difficoltà del Napoli, mentre la Juve ha schiacciato il Cagliari che è tra le rivelazioni della prima parte di stagione. Lazio terza incomoda? Tutto è possibile. La squadra di Simone Inzaghi sta esprimendo un bel calcio e non sarà impegnata in Europa".

