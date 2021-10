Lazio - Marsiglia, Cataldi: "Vogliamo dare continuità, il girone è complicato"

Danilo Cataldi comanderà il centrocampo della Lazio questa sera contro il Marsiglia. A Sky Sport il romano ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita: "Speriamo che già da stasera possiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Contro la Lokomotiv abbiamo fatto un’ottima partita: siamo stati aggressivi, abbiamo pressato alti, forse avremmo meritato anche un risultato migliore ma ogni partita è diversa. Sapevamo che sarebbe stato un girone complicato, anche per gli ambienti che andremo a trovare. Stasera giocheranno due ottime squadre e speriamo di fare una buona partita".

Il centrocampista della Lazio è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sappiamo che sarà una partita molto complicata, il Marsiglia è terzo in Ligue 1 ed è una squadra forte con tante individualità e tatticamente sono un po’ indecifrabili, soprattutto nella fase di possesso. Sarà una gara complicata, speriamo di riuscire a risolverla".

"VOGLIAMO I TRE PUNTI" - "Noi cercheremo di fare la nostra partita, che è quello che vogliamo fare sempre anche se non sempre ci siamo riusciti, come a Bologna, dove in termini di atteggiamento e di aggressività abbiamo peccato. Vogliamo fare una sfida come quella di sabato contro l’Inter e come penso proseguiremo a fare nel corso del campionato. Vogliamo i tre punti perché per noi sono importantissimi. Nello spogliatoio c’è un bel clima, ma se vogliamo fare il salto di qualità importante basta pensare sempre meno alle vittorie che si fanno, con un occhio alla successiva”.

