Lazio-Marsiglia, cinquantesima panchina europea per Maurizio Sarri

Maurizio Sarri tocca quota 50 panchina in Europa. Quella di questa sera contro il Marsiglia è la cinquantesima apparizione in ambito europeo, tra Champions League ed Europa League, per il tecnico toscano d'adozione. Con la Lazio sarà appena la terza dopo la sconfitta sul campo del Galatasaray e la vittoria interna con la Lokomotiv Mosca. In realtà le panchine del Comandante in competizioni europee sarebbero già 52, ma se non si considerano i due turni preliminari di Champions disputati nella stagione 2017/18 quando allenava il Napoli contro il Nizza, ecco che si arriva a 50. Altro importante traguardo appena tagliato dal mister biancoceleste.