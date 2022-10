Lazio, Martusciello: “Gruppo unito, vinciamo così. Ecco perché abbiamo preferito Pedro a Cancellieri"

Sorride la Lazio in questa domenica di Serie A. L’ottava giornata si conclude con una vittoria schiacciante conquistata sotto gli occhi di un Olimpico gremito, sempre pronto a sostenere la propria squadra del cuore. Tantissime le emozioni che questa gara ha regalato, sia prima del fischio d’inizio sia dopo grazie a Zaccagni, Romagnoli e Milinkovic. Ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto successo è intervenuto il vice Martusciello: “Si è fatta un’ottima partita, era pericolosa e nascondeva molte insidie. Si veniva dalla sosta, molti ragazzi non si sono allenati con noi e poi oggi faceva molto caldo. Sono stati bravi sul 2 a 0, si è concessa qualche occasione ma hanno seguito le direttive di mister Sarri. Numeri? C’è soddisfazione perché premia il lavoro che si fa d luglio e quando riesci a non subire gol e farne in più e u motivo di soddisfazione, siamo in una fase embrionale. Ci si accontenta di questi passi enormi in avanti ma bisogna continuare perché il campionato è lungo”

CAMPO - “Erba alta? Hanno fatto dei lavori per cercare di migliorare il manto erboso e quindi era ancora fresca, ha bisogno di un’altra settimana. Era insidiosa perché frenava e insidiava in alcune zone, ci sono state difficoltà però si è giocato in condizioni peggiori”

DIFESA - “Quando si è preparata questa partita il tecnico ha utilizzato dei termini precisi: si diverte a vedere questa squadra che si allena. Giocando ogni tre giorni non c’è da fare tante robe. C’è da esaltare le prestazioni individuali in un contesto che non è solo la difesa, ma tutto il resto”

CANCELLIERI - “È un ottimo ragazzo e giocatore, lavora. Tempo per mettersi in mostra in modo continuativo. Abbiamo scelto Pedro perché si è allenato con noi d più tempo. Cancellieri sa fare bene l’attaccante esterno, deve imparare a fare la punta centrale. Deve continuare così e il tempo gli darà ragione. Io sono stracontento di lui, può migliorare e un po’ alla volta acquisirà i comportamenti da avere in gara”

EUROPA LEAGUE - “Rappresenta il passaggio del turno. È una partita da ultima spiaggia, c’è da vincere e convincere. Bisogna continuare cosi e evitare quei down dell’ultima prestazione europea che ci hanno portato a reagire ma siamo in una fase ancora lunga”.

L’allenatore ha commentato la grande prestazione di squadra anche ai microfoni di Dazn, sottolineando che la squadra non può e non deve accontentarsi: “Siamo ancora in una fase iniziale del campionato, c’è da avere ancora risposte continuative. Non bisogna accontentarsi delle 3 vittorie consecutive. Bisogna tenere questo tipo di atteggiamento. Sono tutti importanti, l’unione, il senso del gruppo, le partite le vinci così, non perchè si eleva uno solo. Sergej, Cataldi, Romero, tutti partecipano attivamente durante la settimana. Deve essere l’obiettivo, quello di non accontentarsi ma arrivare alla perfezione anche se non esiste. Abbiamo i piedi ben saldati, avremo una partita importante fra pochi giorni in Europa. In Serie A ogni partita va affrontata e in ognuna ci sono difficoltà, il precipizio può essere dietro l’angolo come è accaduto in Danimarca. Patric? Problema gastrico. Sarri era contento della prestazione e del risultato”.

Al termine del match è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Oggi è stato un qualcosa che nell’ultimo anno non ci era mai successo, per continuare c’è bisogno di avere sempre questi atteggiamenti. Se la squadra risponde così è perché è allenata bene. Anche quelli che subentrano sono l’asse portante. Un appaluso va ai ragazzi. E’ ciò che vediamo durante gli allenamenti, questo ci fa capire che stiamo sulla strada giusta. Soddisfazione? Siamo qui da un anno e l’idea del mister è che questa squadra debba fare sempre questo, predominio della partita, qualche volta non ci riesce e li si fa il sangue amaro. Le squadre di Sarri preme in quella direzione, per questo non ci accontentiamo, la vittoria è una conseguenza di tenere un binario in quel modo lì. I complimenti ci fanno piacere ma da domani miglioreremo qualche difettuccio che sicuramente oggi c’è stato. Questa squadra deve pensare alla partita di giovedì, bisogna capire che da domani siamo già attivati. Prima vittoria con me dopo il doppio pareggio? Spero che Sarri non si faccia più buttare fuori, con il suo carisma è un comandante, cerco di far bene il mio ruolo ma Maurizio è 30 anni che fa questo mestiere. Sono orgoglioso di essere un suo collaboratore perché ogni giorno imparo sempre qualcosa. L’intitolazione a Maestrelli? Questi passaggi fanno sì che questa memoria li vada a controllare. Con i telefoni i bambini di oggi hanno la possibilità di vedere ciò che ha fatto. Questa pubblicità qui fa sì che il suo nome echeggi per sempre. Quando trovi le squadre che si chiudono nella zona centrale sei costretto a muoverti per vie esterne. Con queste tipo di squadre hai bisogno di lavorare bene sull’esterno, siamo molto contenti di questo. Felipe è un ragazzo di sensibilità estrema, sente molto l’attaccamento alla maglia, delle volte sbaglia per timidezza e si accontenta del suo essere generoso, servirebbe un pochino di cazzima che per far sì che esploda definitivamente”.