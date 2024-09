Lazio, Mattei: "Contro il Torino ci sarà un nuovo turnover, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Archiviata anche la vittoria contro la Dinamo Kiev per la Lazio è arrivato il momento di tornare di nuovo in campo. Domenica alle 12.30 la squadra di Baroni scenderà in campo contro il Torino, per la sesta giornata di Serie A. In vista di questo appuntamento è intervenuto ai microfoni di Radiosei il giornalista di La7 Stefano Mattei per fare il punto in merito alle possibili scelte di Baroni:

"Rispetto ad Amburgo, contro la squadra di Vanoli Torino ci saranno molti giocatori che hanno riposato. Un nuovo turnover ma con i titolari, senza dimenticare poi la gara di Europa League con il Nizza, quando vedremo nuovi cambiamenti. A destra Baroni punta più su Isaksen che su Tchouna per questione di natura tattica. Garantisce movimenti e coperture ancora superiori rispetto all’ex Salernitana. Ha volte di fa trovare fuori posizione, creando dei problemi alla fase difensiva".

TORINO - "Il Torino ha avuto nel corso di tanti anni una squadra che resterà per sempre nella storia del calcio. Quella storia va onorata creando delle squadre che non sia condannate all’anonimato. Hanno ragione i tifosi granata a pretenderlo, anche se ora c’è stata una bella partenza. Certi presidenti dovrebbero ricordarsi che non sono i proprietari assoluti dei propri club, ma anche custodi di storia, tradizione e dei tifosi".