Lazio, Mauri: "Col Sassuolo vittoria meritata. Immobile è micidiale"

Una vittoria che vale oro, quella ottenuta dalla Lazio contro il Sassuolo. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "Vittoria tutto sommato difficile, nonostante le tante occasioni avute. Avrebbe meritato di chiudere il primo tempo con due gol di vantaggio, nella ripresa bravo il Sassuolo a giocarsela con coraggio. Nel finale ha avuto la meglio la qualità della Lazio, il risultato è meritato. Luis Alberto sta facendo la differenza, per me è il migliore in campo di ieri. Bravi anche Caicedo e Leiva. Immobile? L'anomalia era la scorsa stagione con tutti quei pali. E' micidiale ed ha una media realizzativa altissima, un campionato pazzesco finora"

