Lazio, Mauri: "Con il Celtic non butto il pareggio. Cataldi? Oggi meglio Parolo..."

Sarà una trasferta di fuoco per la Lazio: il Celtic si prepara ad accogliere i biancocelesti. Ai microfoni di Radiosei ha espresso il suo parere Mauri: "Ambiente difficile, il Celtic ha un'intensità elevata. Anche io non butterei via un pareggio, anche se questo ti costringerebbe a vincere la gara casalinga. Cataldi? Ha fatto molto bene contro l'Atalanta, così come Patric. In un ambiente come quello scozzese forse poteva subire troppo la fisicità avversaria, quindi credo che Inzaghi abbia scelto Parolo per questo”.

