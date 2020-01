Lazio, Mauri: "Con il Napoli tanta sfortuna. Ora testa al derby"

Lazio fuori dalla Coppa Italia, ma in seguito a una bella prestazione con il Napoli. Domenica c'è il derby. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "La squadra è scesa in campo per vincere la partita, con il giusto agonismo. Forse addirittura troppo, a volte c'è stato un po' di nervosismo. Gli episodi non hanno aiutato. I biancocelesti hanno però dimostrato di voler battere il Napoli, la sfortuna ci ha messo del suo insieme ad alcuni errori. Sul gol di Insigne Luiz Felipe commette un errore, è caduto nella trappola. Il difensore era convinto che l'attaccante tirasse. La Lazio ha dimostrato di tenere alla Coppa Italia, in campo è scesa la squadra migliore. Ora il calendario ti porta a non pensare alla partita di ieri. C'è il derby e tutti sanno cosa vuol dire. Credo che oggi non ci sia stato nemmeno spazio per pensare alla partita di ieri, la concentrazione è tutta sulla partita di domenica".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE