Lazio, Memorial Fiorini a Pianoro: maglia speciale per Poli - FOTO&VIDEO

Un Memorial di anno in anno, per non dimenticare. Sono passati quasi 14 anni da quel 5 agosto 2005. Un Giuliano Fiorini gravemente malato da tempo lasciava per sempre questa terra. Archetipo del combattente, Fiorini ha impresso il suo nome nella storia della Lazio con forza e tenacia, con un gol immortale su tutti. I suoi amici, come tutti i tifosi della Lazio e la società stessa del resto, non lo dimenticano mai. A Pianoro, in provincia di Bologna, alla presenza dell'altro uomo-salvezza, Fabio Poli, si è giocato dedicando la serata proprio a lui, Fiorini. Tanti amici ed ex calciatori che si sono voluti divertire ripensando al suo scanzonato sorriso. Tutti uniti, per l'occasione, da una maglietta ad hoc creata dal Lazio Fan Shop. A margine anche una sorpresa per Fabio Poli: a lui il Lazio Fan Shop ha regalato una t-shirt speciale raffigurante il suo volto accanto a quello di Giuliano Fiorini. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO

Pubblicato l'8/07 alle 23:40