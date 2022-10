Lazio - Midtjylland, Capellas ne convoca 24: si ferma un centrocampista

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano poche ore al match tra Lazio e Midtjylland, valido per la quinta giornata di Europa League. In attesa del fischio d’inizio, in programma alle 18:45 all’Olimpico, Capellas ha reso nota tramite i canali ufficiali del club, la lista dei convocati. Sono 24 i giocatori scelti dal tecnico dei danesi: non è presente Oliver Sørensen fuori per infortunio, ma è tornato in gruppo Joel Andersson. Di seguito la lista completa

1. Jonas Lössl

4. Stefan Gartenmann

5. Emiliano Martínez

6. Joel Andersson

7. Pione Sisto

8. Kristoffer Olsson

9. Sory Kaba

10. Evander

11. Gustav Isaksen

14. Henrik Dalsgaard

16. Elias Olafsson

17. Mads Døhr Thychosen

18. Edward Chilufya

19. Chris Kouakou

20. Valdemar Byskov

21. Andreas Nibe

26. Pablo Ortiz

28. Erik Sviatchenko

29. Paulinho

30. Mark Ugboh

35. Charles

36. Anders Dreyer

44. Nikolas Dyhr

73. Juninho

