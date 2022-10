Lazio - Midtjylland, i danesi accendono la sfida: libero sfogo all'ironia - FOTO

Cresce l’attesa per la sfida tra Lazio e Midtjylland, importantissima per entrambe ai fini della qualificazione alla competizione. Il precedente di Herning, che ha sorriso ai danesi e deluso i biancocelesti, è una motivazione in più per le due rivali che sicuramente si affronteranno a viso aperto senza esclusione di colpi. L’importanza della partita è sotto gli occhi di tutti, la tensione si fa sentire e si percepisce anche attraverso i social. L’ultimo post del Midtjylland ne è la prova, un tweet ironico piuttosto pungente nei confronti dei padroni di casa. “Riportiamo bei ricordi della prima partita” è il messaggio che accompagna l’immagine dei danesi in festa all’ombra del Colosseo.

Vi kommer med gode minder fra det første opgør ✨#LAZFCM pic.twitter.com/ssWjGEfdQQ — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) October 27, 2022

