Lazio - Milan, Correa e la solita esultanza: "Qui scorre molto sangue" - FOTO

Dopo la doppietta di ieri contro il Milan, Joaquin Correa ha esultato alla sua maniera. "I’ve got ice in my veins!" mima il suo gesto a sottolineare la freddezza nei momenti decisivi, come quello di ieri sera. Anche sui social l'argentino ha festeggiato per la splendida serata personale e di squadra: "Qui scorre molto sangue" ha scritto il Tucu su Instagram, aggiungendo anche un "Bravi tutti! +3".