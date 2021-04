Lazio - Milan, Giordano: "Biancocelesti all'ultima spiaggia per la Champions"

Lazio e Milan questa sera si giocano l'accesso alla prossima Champions League. I capitolini devono vincere per mantenere viva la speranza, mentre i meneghini hanno bisogno dei tre punti per non farsi scavalcare dalle altre pretendenti. Per Bruno Giordano i rossoneri, in caso di sconfitta, rimarrebbero comunque in corsa, mentre i biancocelesti no. L'ex attaccante a TMW Radio ha detto: "E' l'ultima possibilità per la Lazio, mentre il Milan rimarrebbe comunque in corsa. E' vero, il Milan rende meno in casa perché manca un punto di riferimento come Ibra e le altre giocano chiuse dietro e pronte in ripartenza. Fuori ha fatto più punti perché le squadre ti attaccano e gli strappi dei suoi giocatori può essere determinante. Sarà una bella partita. Ci può stare che qualcuno ci sia rimasto male degli acquisti di gennaio nel Milan, ma sarebbe una mentalità sbagliata. Tutti dovrebbero essere contenti di avere una rosa di livello. Pioli ha creato questo gruppo, ha dato una bella fisionomia di gioco e quindi lo terrei anche se non arrivasse la Champions".