Lazio - Milan, Pioli: "Dobbiamo tornare subito a Milanello. Non funziona..."

Milinkovic-Savic, Mattia Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson si schiantano contro il Milan e portano tre punti preziosissimi in casa Lazio. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli: “Dobbiamo tornare velocemente a Milanello a lavorare per bene. Non stiamo fornendo le prestazioni a cui siamo abituati. In questo momento sono tante le cose che non funzionano, sia sotto l’aspetto tattico che mentale, come si è visto nei primi due gol. Abbiamo sbagliato delle letture. Nelle ultime due settimane non abbiamo portato a casa risultati positivi, è evidente che siamo in difficoltà. Non è semplice, in questo momento le cose non ci riescono bene. Il problema non è tanto con la palla, ma senza. Ci sono poche coperture poca lucidità. Ci vuole maggiore comunicazione. Conosco solo un modo per lavorare e sviluppare le situazioni in cui pecchiamo, ovvero lavorare, lavorare, lavorare. L’approccio è uno dei problemi. La squadra in alcuni frangenti deve essere più compatta ed attenta. Fare questi errori compromettono le partite e portano tutte una serie di fattori negativi, che poi incidono all’interno della partita. Adesso dobbiamo riprendere il nostro cammino e parlare meno, me compreso. Zaniolo? Non so, vedremo nei prossimi giorni. Mancanza Ibra? Troppo facile. Non vogliamo alibi. Abbiamo sempre creduto nel nostro lavoro. Supporterò i ragazzi per permettergli di tornare a rendere al meglio".

Il tecnico dei rossoneri è intervenuto anche in conferenza stampa: "Sono qui perché devo essere qui, voglio solo tornare a Milanello, lavorare tanto e parlare poco. Non abbiamo difeso bene, abbiamo sbagliato delle scelte difensive che ora ci stanno penalizzando. Abbiamo giocato tanto tempo con più energia, queste due settimane sono state pesanti perché le prestazioni negative ti tolgono. Sulla squadra si sono giustamente create molte aspettative e quando non riesci a soddisfarle soffri. Devo stare vicino ai giocatori e ridargli l’energia che in queste gare abbiamo perso".