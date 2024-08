Lazio, Milani ha rinnovato il suo contratto: ecco il nuovo accordo

Rinnovo di contratto fino al 2027 per Alessandro Milani. Il terzino della Primavera della Lazio ha siglato un nuovo accordo con la società capitolina. Già dallo scorso anno è nel giro della prima squadra: in estate ha svolto il ritiro con Baroni ad Auronzo di Cadore. Il suo futuro sarà ancora con la maglia biancoceleste, come annunciato su Instagram dalla sua agenzia Italian Managers Group Sports.

Secondo quanto riportato dagli ultimi rumors di mercato, però, il classe 2005 potrebbe già lasciare la Capitale in questa stagione, anche se a titolo temporaneo. Su di lui, infatti, è spuntato l'interesse del Carpi in Serie C. L'obiettivo ovviamente è di giocare più minuti possibili e di fare esperienza tra i professionisti.