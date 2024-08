CALCIOMERCATO LAZIO - Alessandro Milani potrebbe lasciare la Lazio in prestito già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, il Carpi sarebbe a caccia di un terzino sinistro. Se non dovesse andare in porto l'arrivo di Giacomo Cavallini dal Mantova, il club biancorosso potrebbe virare sul classe 2005. Si attendono sviluppi.