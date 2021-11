Lazio, Milinkovic e Luis Alberto da impazzire: tutte le giocate contro il Napoli - VD

Milinkovic e Luis Alberto come Starsky e Hutch. I due centrocampisti della Lazio formano una delle migliori coppie in Serie A, regalando quantità e qualità alle manovre biancocelesti. All'inizio si pensava che nell'idea di calcio di Sarri i due non potessero giocare insieme, poi l'allenatore ha trovato la quadra giusta e il serbo e lo spagnolo sono tornati a governare la mediana laziale. Questa sera saranno entrambi titolari al 'Maradona' contro il Napoli. La società ha raccolto in un video, poi postato sui social, le migliori giocate del Sergente e di Magic Luis contro i partenopei.