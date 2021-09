Lazio, Milinkovic gol e traguardi: 200 presenze in A con l'aquila sul petto

Ieri per Sergej Milinkovic Savic è stata una giornata da incorniciare. È stato il padrone del campo. Ha segnato il gol del vantaggio come solo lui sa fare regalando ai tifosi la gioia immensa di vincere la partita delle partite. Un tocco di testa e via, palla dentro. Lo stadio è esploso. A tutto questo va aggiunto che sempre ieri, proprio nel derby, ha raggiunto quota 200 partite in Serie A. Altro traguardo da aggiungere ai precedenti. Silenziosamente lavora e si impegna, sempre pronto a sostenere i suoi compagni è ormai imprescindibile per la Lazio. Un Sergente affamato e inarrestabile sempre pronto a dare battaglia per la maglia che indossa.

