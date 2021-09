Lazio – Roma, lo sceicco Al Thani ha qualcosa da dire a Mourinho - FOTO

La Lazio ha affondato la Roma nella stracittadina ribadendo il fatto di essere la prima squadra della Capitale. La vittoria non è passata inosservata allo sceicco Khalifah Bin Hamad Al Thani che in merito a qualcosa da dire a Mourinho. Lo sceicco, fratello del qatariota proprietario del PSG, ha postato sul suo profilo Twitter una foto di Pedro scrivendo: “Mourinho ha bevuto dal calice amaro”. Già perché Pedro non solo ha segnato il secondo gol che ha aumentato la distanza del vantaggio tra le due squadre ma è anche un ex calciatore giallorosso finito ai margini dopo l'arrivo del portoghese. Doppia beffa per la Roma.

