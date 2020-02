Lazio, Milinkovic il re dei "gol del vantaggio": successo del 100%

LAZIO - INTER, SUPER MILINKOVIC - Se c'è un giocatore che più di tutti in Lazio-Inter si è preso la scena a suon di tocchi di classe, sombreri, duelli fisici vinti, quello è Milinkovic. Ha dominato a centrocampo e, soprattutto, ha messo il marchio sulla vittoria della Lazio in rimonta. C'è un dato che impressiona e che fa capire quanto il serbo sia decisivo quando va in gol. Secondo le statistiche di Lazio Page, i quattro gol di Milinkovic sono serviti tutti a portare la Lazio in vantaggio (1-0 contro il Genoa, 2-1 contro Lecce, Juve e Inter): è l’unico col 100% di “gol del vantaggio” su gol totali. Gli altri che risultano in questa speciale classifica sono: Caicedo (50%, 4/8), Acerbi (50%, 1/2), Immobile (35%, 9/26) e Correa (33%, 2/6).

Lazio, un gigante in scena: Milinkovic domina e cancella il passato...

L'ANGOLO TATTICO di Lazio - Inter - La spinta di de Vrij fuori dalla comfort zone

Torna alla home page