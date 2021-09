Lazio, Milinkovic mette un nuovo distintivo sul petto: il Sergente fa 250 in biancoceleste

Il Sergente Milinkovic aggiunge alla sua divisa un nuovo distintivo. Con quella di oggi a San Siro contro il Milan, il centrocampista ha raggiunto le 250 presenze in biancoceleste. In pochi avrebbero immaginato che quel ragazzotto, tanto spavaldo in campo quanto educato fuori, arrivato con tanta voglia nel 2015, avrebbe tagliato questo traguardo con l'aquila sul petto. La sua forza e le sue qualità sono sempre state evidenti, sin dall'esordio ai preliminari di Champions League contro il Bayern Leverkusen e questo ha in un certo senso spaventato i tifosi, timorosi di poterlo perdere nelle sessioni di calciomercato. Sergej invece ha deciso di rimanere ed essere decisivo con questi colori. Arrivato alla sua settima stagione con la Lazio, Milinkovic è uno dei senatori dello spogliatoio e tra gli idoli assoluti della tifoseria, ma ciò non gli basta: vuole togliersi tante altre soddisfazioni da protagonista.