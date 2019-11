Lazio, Mimun: “Al Meazza per battere il Milan e risalire la classifica”

Manca sempre meno alla sfida tra Milan e Lazio, in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. La partita, per entrambe le compagini, si è riempita d’importanza. I biancocelesti vogliono continuare a risalire la china della classifica sull’onda dell’entusiasmo, portato dalla doppia vittoria contro Fiorentina e Torino. I rossoneri, invece, vogliono mettersi alle spalle un periodo di difficoltà, confermando il successo di Ferrara con altri tre punti. Clemente Mimun, direttore del Tg5 nonché tifoso del club capitolino, si è espresso sulla gara. Di seguito, le sue dichiarazioni, riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: “Andare al Meazza per battere il Milan e risalire la classifica, questo è l’obiettivo della Lazio che deve presentarsi alla Scala del calcio con grinta e concentrazione, per imporre il proprio gioco, consapevole del fatto di essere più forte della formazione rivale e con la volontà di vincere un match che non fa suo da 30 anni. Per 100 minuti mettiamo da parte considerazioni ed amicizia verso il caro Stefano e giochiamo per vincere. Si può fare, si deve fare!”.

