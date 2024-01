Lazio, Mourinho piange ancora: "Il derby? Vincono solo grazie a..."

Se ve lo siete chiesto la risposta è: no! Mourinho non ha ancora digerito al quarta sconfitta su sei derby contro la Lazio, la quarta stracittadina senza neanche far esultare i propri tifosi che, ormai, sono avvolti da uno stato di frustrazione che li ha portati a guardare in faccia la realtà e rendersi conto che quel mondo mourinhano tanto bello, non sempre corrisponde al vero. Nella conferenza stampa di presentazione alla partita di domani contro il Milan, il tecnico portoghese ha passato in rassegna tutti i derby del passato, prima di soffermarsi su quello della Capitale e mostrare in poche frasi quanto ancora soffra la molteplici sconfitte:

"Non so quanti derby ho giocato, 200, 150, sono state partite speciali, ho vinto, pareggiato, perso, sempre con un modo diverso di viverla. Ho sempre capito che per un tifoso del Chelsea giocare contro l'Arsenal non è la stessa cosa che giocare contro il Manchester City, che per un interista giocare contro la Juventus non è come giocare contro la Roma, ho capito cosa significa un derby. Il derby che abbiamo vinto è un derby pesante, ci sono derby con vittorie e sconfitte e derby con umiliazioni, il derby che abbiamo vinto è stata un'umiliazione, i derby che abbiamo perso li abbiamo persi per un dettaglio, per un errore che fosse arbitrale o personale, l'abbiamo fatto con la dignità di chi dà tutto, siamo usciti con la testa pulita, dando tutto nelle difficoltà. Abbiamo perso in 10 per 60' dando tutto fino all'ultimo secondo, anche col feeling che qualche giocatore doveva dare di più abbiamo finito la partita con due grandissime opportunità per pareggiare. La partita è finita e abbiamo perso. Abbiamo fatto alcune cose buone, altre non bene. Le abbiamo analizzate tutte per migliorare nelle nostre limitazioni. Ora pensiamo alla prossima gara, quella di mercoledì è finita".