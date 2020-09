Lazio, Muriqi al matrimonio della sorella prima di sbarcare a Roma - FOTO

Solo belle notizie in casa Muriqi. Ieri, nella tarda serata è arrivata la tanto attesa fumata bianca nella trattativa fra Fenerbahce e Lazio. I biancocelesti hanno trovato l'intesa con i turchi e Vedat potrà presto atterrare nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura. Non prima però di festeggiare la sorella Narcin, oggi sposa, così come testimoniato dalla foto pubblicata dal fratello Ensar sui social. Sono giorni felici per il bomber kosovaro e non potrebbe essere altrimenti.

