Lazio, Muriqi in Paideia per dei controlli strumentali - FOTO

L'attaccante kosovaro è in Paideia per degli esami strumentali in seguito all'infortunio rimediato contro lo Zenit.

Dopo l'infortunio rimediato nei minuti finali contro lo Zenit, Vedat Muriqi si sta sottoponendo a degli esami strumentali. La società ha pubblicato una foto del kosovaro presso la clinica Paideia dove sta effettuando i test di controllo. L'esito chiarirà l'entità dell'infortunio (probabilmente uno stiramento) e i tempi di recupero (15 giorni circa). Controlli medici in @ClinicaPaideia per @MuriqiVedat pic.twitter.com/DSbDkq0GNG — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 27, 2020