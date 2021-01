Lazio, Musacchio sempre più vicino: non convocato dal Milan

Mateo Musacchio è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. Considerato in uscita, il Milan non lo ha nemmeno convocato per il derby di Coppa Italia di questa sera. Il difensore argentino infatti, non compare tra i giocatori che sfideranno l'Inter nei quarti di finale. È atteso a Roma nelle prossime ore, la Lazio si appresta così a rinforzare il reparto. L'ex Villarreal andrà a rimpiazzare Luiz Felipe, infortunato e fuori per circa due mesi.