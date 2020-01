Lazio - Napoli, Gattuso fa il punto sugli infortunati: la sue parole

Nella conferenza stampa post Napoli - Inter il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha fatto il punto sugli infortunati in vista della Lazio. Le sue parole: "Ci mancano giocatori importanti, ma non sono tanti. Speriamo di recuperare Koulibaly in questa settimana, Ghoulam che non ha nulla di grave. Mertens non sarà a disposizione per un'altra settimana, così come Maksimovic. Mercato? Non sta a me parlarne, abbiamo un direttore molto bravo per farlo".

LAZIO, I RECORD RAGGIUNTI LAST MINUTE

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE