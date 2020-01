Lazio - Napoli, la notte magica della piccola Noemi - FOTO

Una notte magica per la Lazio che battendo il Napoli ha conquistato la decima vittoria consecutiva in campionato. Non è stata una serata speciale solo per i biancocelesti, però, perché all'ingresso in campo delle due squadre, insieme ai giocatori c'era anche una piccola principessa: Noemi. La bimba di tre anni, ferita in un agguato lo scorso maggio a Piazza Nazionale, ha accompagnato in campo le due squadre ed è entrata in campo con Ciro Immobile. Corona in testa e guanti rosa sulle mani, la bimba si è goduta lo spettacolo dell'Olimpico, l'applauso dello stadio e gli abbracci dei calciatori. Oltre al bomber di Torre Annunziata anche gli altri hanno salutato la piccola, mentre Lorenzo Insigne le ha regalato la sua maglia. Un'iniziativa fortemente voluta dalla Lazio e dal presidente Lotito che già prima del match contro la Juventus aveva regalato una serata simile al piccolo Christy. "I bambini non si toccano" il nome della lodevole iniziativa del club biancoceleste. Ieri è toccato a Noemi, accompagnata dai genitori Fabio e Tania, che sta mano a mano recuperando dopo quanto le è successo ma che ha bisogno ancora di terapie e potrebbe subire altri interventi affinché l'incidente non condizioni particolarmente la sua crescita. Ieri per lei è stata una serata che difficilmente dimenticherà che dimostra come il calcio non sia solo un semplice sport.

LAZIO - NAPOLI, LA COREOGRAFIA DELLA NORD

LAZIO - NAPOLI, TUTTI I RECORD DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME