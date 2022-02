Lazio - Napoli, ospiti favoriti ma il risultato è in bilico: le quote del match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A qualche giorno dall'eliminazione dall'Europa League rispettivamente per mano di Porto e Barcellona, Lazio e Napoli sono pronte a sfidarsi nel match valido per la ventisettesima di Serie A. La squadra di Sarri, reduce dal pareggio contro l'Udinese nell'ultimo turno, ha fin qui collezionato 43 punti, rimettendosi in piena corsa per un posto europeo (la Juventus, quarta in classifica, è a +4). Dall'altra parte, gli azzurri di Spalletti, anche loro protagonisti di un 1-1 contro il Cagliari, sono a quota 54, a tre lunghezze di distanza dalla vetta. Fischio d'inizio alle 20.45 per una partita destinata a regalare colpi di scena. Andiamo a dare un'occhiata alle quote del match:

Gli ospiti godono dei favori del pronostico ma, considerate le defezioni, l'impronosticabile pareggio contro il Cagliari nell'ultimo turno e una Lazio che sembra aver finalmente "sposato" il gioco di Sarri, i bookie si attendono una sfida equilibrata. Tuttavia, maggior continuità in campionato e circa 11 punti di distacco fanno pendere l'ago della bilancia sugli azzurri, ma la forbice tra i due esiti è tutt'altro che ampia: l'1 vale 2.89 su Planetwin contro il 2 che sta a 2.51. Occhio alle quote relative a Ciro Immobile. Autore di 19 centri in stagione, andando in rete questa sera all'Olimpico, taglierebbe il traguardo delle 20 marcature per la stessa annata in Serie A: solo Meazza e Nordahl hanno fatto meglio nella storia del torneo. Di 2.50 la quota che lo vede marcatore nell'arco dei 90', a 5.25 quella che il suo gol sia il primo del match.

I risultati esatti più probabili secondo gli scommettitori sono il pareggio per 1-1 e l'1-0 del Napoli. Il primo score oscilla tra il 6.00 di William Hill e il 6.75 di Sisal, mentre il secondo vale 8.50 su William Hill e LeoVegas, ma addirittura 10.00 su Sisal. Raggiunge un massimo di 10.50 (sempre su Sisal) la quota relativa al successo di misura della squadra di casa. Rispettivamente a 6.25 e 5.75 le ipotesi secondi cui siano Lorenzo Insigne o Dries Mertens i primi a mettere la firma sul tabellino del match. Il primo ha segnato sette reti contro la Lazio in A, il secondo ha preso parte a 13 gol nelle ultime 14 partite giocate.

